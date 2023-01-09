Салливан: Сокращение одобренной помощи Киеву невозможно

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Планируемое палатой представителей американского Конгресса сокращение расходов на оборону не повлияет на военную помощь Украине. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы просили 37 миллиардов долларов, потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. Эти деньги были выделены, — заявил он.

Салливан подчеркнул, что «меньшинство» представителей нового состава американского Конгресса не смогут поставить под угрозы оказываемую Вашингтоном помощь Киеву, передает РИА Новости.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его словам, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи в виде поставок оружия для достижения мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

Как отметил эксперт, идея принуждения России к миру на условиях Украины будет активно обсуждаться в конце февраля на «саммите мира», проведение которого запланировано на площадке ООН. Кроме того, будут озвучены и предложения украинского лидера Владимира Зеленского, которые тот высказывал в ходе саммита на Бали и во время выступления перед Конгрессом в США.