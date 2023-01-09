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Приметы и советы

Небензя счел «нелепыми» рассуждения Украины о трибунале

Егор Провоторов
В мире
Небензя счел «нелепыми» рассуждения Украины о трибунале
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Россия расценивает идеи Киева о неком трибунале по событиям на территории Украины как нелепые. Об этом в понедельник, 9 января, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат в комментарии ТАСС заявил, что украинская сторона «фонтанирует различными нелепыми идеями», которые у него нет времени комментировать.

В середине декабря глава европейской дипломатии Жозеп Борелль заявил, что идея создания международного трибунала для расследования действий России на Украине не нашла единой поддержки на недавнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили о совместной работе властей с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что такое спецтрибунал и чем его создание грозит России.

Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», что спецтрибуналы создаются только победителями в войне. Пока страна не победила, все спецтрибуналы ничтожны.

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