США пригрозили Китаю издержками в случае его помощи РФ в сфере безопасности

Фото: Пресс-служба Совфеда

Администрация США внимательно следит за возможностью оказания Китаем помощи РФ в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций. Вашингтон утверждает, что Пекин в этом случае понесет издержки. Такой позицией поделился в понедельник, 9 января, на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Дипломат заметил, что в Вашингтоне очень внимательно следят за решениями, которые принимает Китай в ответ на любые запросы помощи со стороны России в сфере безопасности. Прайс подчеркнул, что Вашингтон «ясно дал понять» Пекину, какова будет цена помощи Москве.

Речь идет о помощи в «систематическом уклонении» от антироссийских санкций или предоставлении помощи в сфере безопасности, которая будет использована при проведении российской специальной военной операции на Украине.

На вопрос, оказывает ли, по мнению американских властей, Китай в настоящее время содействие РФ в сфере безопасности, Прайс заметил, что не может предоставить «новых оценок» по этой теме. Также он снова подчеркнул, что Вашингтон примет меры против Пекина, если зафиксируют указанное содействие, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты, КНР и Россия формируют новую многополярность. Такое мнение высказал журналист Сергей Строкань. Он написал, что российская спецоперация на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Америка и коллективный Запад стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе РФ и Китай.