Госдеп рассказал, на что США хотят повлиять поставками бронемашин на Украину

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Путем предоставления Украине дополнительной военной помощи, в том числе в виде бронемашин Bradley и систем противовоздушной обороны (ПВО), США стремятся изменить имеющеюся динамику боевых действий на территории Украины. Об этом в понедельник, 9 января, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

На регулярном брифинге для журналистов его спросили, устраивает ли Вашингтон развитие ситуации на Украине. В ответ на это дипломат подчеркнул, что существует несколько видов динамики. Первая состоит в том, чтобы украинская армия планомерно показывала стойкость.

Также представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Украина противостоит российским силам и военной технике. По словам Прайса, это как раз та самая динамика, которую Штаты намерены изменить за счет предоставления дополнительной помощи Вооруженным силам Украины, пишет ТАСС.

Накануне издание Politico написало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Киеву боевых бронированных машин Stryker. Они могут войти в новый пакет военной помощи, объявление о котором может последовать в конце следующей недели.