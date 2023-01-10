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«Теперь это не его страна»: Актер из «9 роты» ответил Смольянинову

Егор Провоторов
Общество
«Теперь это не его страна»: Актер из «9 роты» ответил Смольянинову
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Известный российский актер Артур Смольянинов недавно наговорил много нелицеприятного о своей родине, а также заявил, что хочет взять автомат и застрелить артиста Сослана Фидарова. Тот ответил своему коллеге по фильму «9 рота».

— Я не ожидал, что он скажет в таком формате про мою страну. Не про свою — теперь это не его страна, — заметил заслуженный артист Северной Осетии в интервью АиФ.

Также Фидаров заявил, что не был готов к переходу на личности и подобного рода высказываниям. Однако после таких угроз нельзя не ответить, заметил артист. По его словам, люди обязаны знать правду о лжи Смольянинова. Фидарова совершенно не пугают угрозы подобного рода.

Поводом для критики в адрес Артура Смольянинова стали слова актера о том, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России. Вместе с тем он пригрозил Фидарову, поддерживающему российскую спецоперацию на Украине, что мог бы в него выстрелить.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в отношении актера следует возбудить уголовное дело. Он также добавил, что обратился в Следственный комитет с данной инициативой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин позднее поручил завести уголовное дело в отношении актера

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