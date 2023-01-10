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Приметы и советы

Компания Virgin Orbit сообщила о первом неудачном запуске космических спутников

Александр Афонин
В мире
Компания Virgin Orbit сообщила о первом неудачном запуске космических спутников
Фото: Роскосмос

Компания Virgin Orbit не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, в связи с чем первый в истории запуск аппаратов с территории Великобритании завершился неудачей. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 10 января.

— Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого глав NASA Билл Нельсон заявил, что Китай якобы может заявить о своих правах на территории на Луне, если одержит победу в новой космической гонке с США. По его словам, Пекин заберет наиболее богатые природными ресурсами участки лунной поверхности.

19 декабря сообщалось, что на Международную космическую станцию в феврале может быть отправлен резервный корабль в связи с инцидентом на корабле «Союз МС-22». Как отметили в Роскосмосе, на Байконуре имеется подходящее судно — «Союз МС-23».

Позже стало известно, что новый экипаж корабля Crew Dragon, на борту которого будет находиться россиянин Андрей Федяев, отправится на МКС не ранее середины февраля 2023 года. В составе экипажа также будут два астронавта из США — Стивен Боуэн и Вуди Хобург — и арабский космонавт Султан аль-Нейади.

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