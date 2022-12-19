Роскосмос допустил возможность отправки резервного корабля на МКС

Фото: Роскосмос

Резервный корабль может быть отправлен на Международную космическую станцию (МКС) через 45 дней в связи с инцидентом на корабле «Союз МС-22». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Байконуре имеется подходящий корабль — «Союз МС-23».

15 декабря сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж принял решение остановить плановые работы.

Вскоре появилась информация, что после аварии в системе охлаждения температура на борту якобы поднялась до 50 градусов, из-за чего приборы корабля могли выйти из строя.

Однако в Роскосмосе опровергли эти сообщения. В госкорпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля составила около плюс 30 градусов Цельсия.

19 декабря СМИ сообщили, что специалисты Роскосмоса смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к МКС. Так, оказалось, что повреждение обнаружили на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.