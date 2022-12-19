Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роскосмос допустил возможность отправки резервного корабля на МКС

Евгений Белоусов
Общество
Роскосмос допустил возможность отправки резервного корабля на МКС
Фото: Роскосмос

Резервный корабль может быть отправлен на Международную космическую станцию (МКС) через 45 дней в связи с инцидентом на корабле «Союз МС-22». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Байконуре имеется подходящий корабль — «Союз МС-23».

15 декабря сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж принял решение остановить плановые работы.

Вскоре появилась информация, что после аварии в системе охлаждения температура на борту якобы поднялась до 50 градусов, из-за чего приборы корабля могли выйти из строя.

Однако в Роскосмосе опровергли эти сообщения. В госкорпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля составила около плюс 30 градусов Цельсия.

19 декабря СМИ сообщили, что специалисты Роскосмоса смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к МКС. Так, оказалось, что повреждение обнаружили на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.

Космос МКС Роскосмос
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте