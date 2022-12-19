Специалисты установили точное место повреждения «Союза МС-22»
Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, — заявил он.
По его словам, место повреждения удалось локализовать, ориентируясь на материалы, присланные экипажем станции, передает РИА Новости.
15 декабря сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж принял решение остановить плановые работы.
В Роскосмосе сообщили, что повреждение обшивки, вероятнее всего, связано с попаданием микрометеорита в радиатор. Специалисты корпорации провели анализ влияния утечки и следят за тепловым балансом.
На следующий день появилась информация, что после аварии в системе охлаждения температура на борту якобы поднялась до 50 градусов, из-за чего приборы корабля могут выйти из строя.
Позже Роскосмос опроверг эти сообщения. В корпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля составила около плюс 30 градусов Цельсия, что лишь немного выше обычной.