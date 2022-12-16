Роскосмос опроверг сообщения о температуре в 50 градусов на борту «Союза МС-22»

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Распространившаяся в СМИ информация о повышении на борту корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), температуры до 50 градусов не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на станции провели ряд тестов систем корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где она составила около плюс 30 градусов Цельсия, — заявили в корпорации.

Отмечается, что такая температура на корабле лишь немного выше обычной. Кроме того, такие изменения не критичны и не угрожают работе приборов космического корабля. Сейчас экипаж «Союза МС-22» и специалисты на Земле вместе пытаются исправить неполадки, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что после аварии в системе охлаждения температура на борту якобы поднялась до 50 градусов, из-за чего приборы корабля могут выти из строя.

15 декабря сообщалось, что внешняя обшивка корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, оказалась повреждена. Экипаж принял решение остановить плановые работы.

В Роскосмосе сообщили, что повреждение обшивки, вероятнее всего, связано с попаданием микрометеорита в радиатор. Специалисты корпорации провели анализ влияния утечки и следят за тепловым балансом.