Общегородской контакт-центр обработал более 61 миллиона звонков в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В прошлом году специалисты общегородского контакт-центра обработали более 61 миллиона звонков, что на четыре миллиона больше результата 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

— Операторы обрабатывают звонки круглосуточно и без выходных, так что позвонить и получить помощь можно в любое время. Помимо операторов, на распространенные вопросы горожан отвечает голосовой помощник. В 2022 году он обработал почти половину всех поступивших звонков — более 28 миллионов, — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По итогам года жители столицы чаще всего обращались на линию информационно-справочной службы для населения (служба 122) — более 17,8 миллиона раз. Следом по популярности расположился единый диспетчерский центр, который обработал более девяти миллионов звонков.

Замкнула тройку лидеров единая справочная служба правительства Москвы. В 2022 году специалисты кол-центра помогли горожанам свыше восьми миллионов раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, проектный офис «Молодежь Москвы» подвел итоги работы в 2022 году. Так, самыми популярными программами стали «Медиашум», «ВРаботе» и «Город героев Москва», к которым присоединились 120 тысяч человек.