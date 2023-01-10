Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Общегородской контакт-центр обработал более 61 миллиона звонков в 2022 году

Александр Афонин
Город
Общегородской контакт-центр обработал более 61 миллиона звонков в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В прошлом году специалисты общегородского контакт-центра обработали более 61 миллиона звонков, что на четыре миллиона больше результата 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

— Операторы обрабатывают звонки круглосуточно и без выходных, так что позвонить и получить помощь можно в любое время. Помимо операторов, на распространенные вопросы горожан отвечает голосовой помощник. В 2022 году он обработал почти половину всех поступивших звонков — более 28 миллионов, — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По итогам года жители столицы чаще всего обращались на линию информационно-справочной службы для населения (служба 122) — более 17,8 миллиона раз. Следом по популярности расположился единый диспетчерский центр, который обработал более девяти миллионов звонков.

Замкнула тройку лидеров единая справочная служба правительства Москвы. В 2022 году специалисты кол-центра помогли горожанам свыше восьми миллионов раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, проектный офис «Молодежь Москвы» подвел итоги работы в 2022 году. Так, самыми популярными программами стали «Медиашум», «ВРаботе» и «Город героев Москва», к которым присоединились 120 тысяч человек.

Итоги года звонок Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте