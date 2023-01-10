Наталья Сергунина: Московскими электронными услугами и сервисами за год воспользовались 629 миллионов раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 100 электронных услуг были запущены или модернизированы на портале mos.ru в 2022 году. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в 2022 году сервисами портала воспользовались около 629 миллионов раз, что на треть, или на 157 миллионов, больше чем в 2021-м. Она также добавила, что за все время существования mos.ru его услугами воспользовались почти 2,9 миллиарда раз. Кроме того, на сегодняшний день зарегистрированных на сайте пользователей на данный момент насчитывается около 15,1 миллиона.

Отмечается, что за прошедший год mos.ru в очередной раз подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей. Третий год подряд столица становится лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг.

До этого сообщалось, что жители столицы записались на прием к нотариусу через портал mos.ru около 27 тысяч раз в 2022 году. С помощью данного сервиса горожане могут выбрать удобные дату и время для посещения специалиста.