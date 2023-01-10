Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Состояние Михалкова начало ухудшаться

Александр Афонин
Общество
СМИ: Состояние Михалкова начало ухудшаться
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние российского кинорежиссера начало ухудшаться, врачи диагностировали у него обострение хронических проблем с сердцем и увеличение площади поражения легких. Об этом во вторник, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Михалкову провели компьютерную томографию легких, которая показала рост пораженных участков. Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья.

Тесты на наличие гриппа или коронавирусной инфекции дают отрицательный результат. Врачи поставили диагноз «идиопатическая пневмония». Несмотря на это, угроза для жизни режиссера отсутствует, отметили в Telegram-канале.

Информация о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появилась в СМИ 5 января. Как утверждалось, состояние режиссера оценивалось как тяжелое.

Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «ВМ», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.

Здоровье Никита Михалков Врачи
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте