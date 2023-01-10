СМИ: Состояние Михалкова начало ухудшаться

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Состояние российского кинорежиссера начало ухудшаться, врачи диагностировали у него обострение хронических проблем с сердцем и увеличение площади поражения легких. Об этом во вторник, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Михалкову провели компьютерную томографию легких, которая показала рост пораженных участков. Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья.

Тесты на наличие гриппа или коронавирусной инфекции дают отрицательный результат. Врачи поставили диагноз «идиопатическая пневмония». Несмотря на это, угроза для жизни режиссера отсутствует, отметили в Telegram-канале.

Информация о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появилась в СМИ 5 января. Как утверждалось, состояние режиссера оценивалось как тяжелое.

Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «ВМ», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что Михалков был доставлен в медучреждение с гриппом.