Стало известно, когда россияне выбрасывают новогоднюю елку

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Эксперты выяснили, как долго праздничные новогодние ели стоят в домах россиян.

Как выяснили аналитики, большинство (56 процентов) оставляют живую елку до Старого Нового года, который отмечается в России 14 января. Сразу после 7 января, когда празднуется Рождество, ель убирают лишь 10 процентов жителей страны. При этом 12 процентов опрошенных не трогают елку до окончания январских каникул, а 16 процентов и вовсе откладывают это дело до февраля. Всего два процента оставляют новогоднее дерево до лета.

Почти каждый пятый россиянин (17 процентов) заказывает услуги по вывозу елки или же самостоятельно относит ее в специальный пункт сбора и утилизации. Более 30 процентов россиян отвозят елку на дачу, чтобы использовать на дрова, передает Life.ru.

Ранее эксперты предупредили, что украшенная новогодняя елка таит в себе серьезную опасность. Дело в том, что включенные на всю ночь гирлянды могут стать причиной возгорания и сильного пожара, передает Nation news.

В период с 2 января по 26 февраля в столице функционирует акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.