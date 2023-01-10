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Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Санкт-Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Санкт-Петербурга
Фото: Depositphotos

Президент агентства недвижимости Александр Гиновкер рассказал, что на сегодняшний день на рынке наблюдается небольшое снижение цен на первичное и вторичное жилье в Санкт-Петербурге.

Эксперт добавил, что в настоящий момент на рынке наблюдается расслоение — цены зависят от качества объекта и инфраструктуры. На хорошие квартиры сохраняется спрос даже при высокой стоимости.

Гиновкер также отметил, что рынок вторичной недвижимости менее подвержен влиянию политических и экономических событий. Спрос на вторичные квартиры немного снизился, но большинство объектов уходят по выставленным ценам, передает издание «Невские новости».

Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс сообщила, что стоимость жилого «квадрата» в 2023 году будет зависеть от инфляции, доступности строительных материалов и ставки по ипотеке, передает ФАН.

Ситуация на рынке недвижимости в России будет зависеть от экономической ситуации в стране и мире. Однако первое полугодие — удачное время для покупки квартиры, особенно на вторичном рынке. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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