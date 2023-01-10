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Филолог пояснила, почему «жи» и «ши» пишется через «и»

Ирина Игнатенко
Общество
Филолог пояснила, почему «жи» и «ши» пишется через «и»
Фото: Pixabay

Кандидат филологических наук, доцент Мининского университета Анна Комышкова пояснила, почему в русском языке принято писать «жи» и «ши» через «и».

По словам эксперта, это дань исторической традиции. На Руси звуки [ж’] и [ш’] произносили мягко.

— С XVI века Ж, Ш начинают отвердевать, но правописание к этому времени уже настолько укрепилось, что сочетания «жи» и «ши» продолжают сохраняться вплоть до наших дней, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Она добавила, что многие представители старшего поколения продолжают произносить звук [ж’] мягко в таких словах, как «дрожжи», «вожжи», «визжит».

Необходимости принимать в России закон о защите языка от чрезмерного использования иностранных слов нет. Практика показывает, что в русском языке в разные эпохи было очень много разнообразных заимствований, которые на время входили в обиход и исчезали. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов.

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