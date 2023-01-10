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Оператор-шпионка предстанет перед судом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Оператор-шпионка предстанет перед судом в Подмосковье
Фото: depositphotos

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей сотрудницы дочерней компании одного из сотовых операторов. Девушка прослушивала частные разговоры и продавала информацию заинтересованному лицу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 10 января.

По ее словам, следствием установлено, что свои преступления злоумышленница совершала в августе 2022 года. На тот момент она занимала должность специалиста в компании, оказывающей услуги связи. Находясь на рабочем месте девушка пользовалась служебным положением и прослушивала разговоры, а также получала доступ к перепискам и сообщениям абонентов при помощи имеющихся на руках корпоративных систем и баз данных клиентов. После чего за вознаграждение передавала полученную информацию о клиентах заинтересованным лицам.

Деятельность злоумышленницы пресекли, и по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Другая история, связанная с незаконным получением доступа к личной переписке произошла в столице. Интернет-мошенник взломал телефон заместителя министра энергетики и смог посмотреть его сообщения в одном из мессенджеров.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Расследования Уголовные дела
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