Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до полудня 12 января

Евгений Жуков

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до полудня 12 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и столичном регионе до полудня четверга, 12 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения — до 12:00 12 января, — передает официальный сайт Гидрометцентра.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января. Научрук Гидрометцентра РФ объяснил это столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены погодного режима.

В свою очередь синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, столбик термометра не будет больше опускаться ниже минус 10 градусов. Эксперт выразил мнение, что к грядущему празднику Крещение потеплеет до нуля градусов. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.

Москва Зима Погода
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте