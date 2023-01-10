«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до полудня 12 января

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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и столичном регионе до полудня четверга, 12 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения — до 12:00 12 января, — передает официальный сайт Гидрометцентра.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января. Научрук Гидрометцентра РФ объяснил это столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены погодного режима.

В свою очередь синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, столбик термометра не будет больше опускаться ниже минус 10 градусов. Эксперт выразил мнение, что к грядущему празднику Крещение потеплеет до нуля градусов. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.