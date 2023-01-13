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Инфекционист Никифоров назвал особенности пришедшего в Россию гриппа В

Араз Салехов
Общество
Инфекционист Никифоров назвал особенности пришедшего в Россию гриппа В
Фото: shutterstock

В России постепенно улучшается ситуация с гриппом. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров.

Также он обозначил особенности гриппа B, пришедшего на смену гриппу А.

— Считают, что у него нет пандемического потенциала, он более мягкий, но все-таки он остается гриппом, это не просто ОРВИ. То есть все неприятные особенности гриппа имеются, но выражены в меньшей степени, чем у гриппа A (H1N1), — пояснил он.

Эксперт отметил, что вакцинация, которая применялась осенью, была рассчитана на смену штаммов — в ней были антигенны и штамма А, и штамма B, сообщает «Лента.ру».

Иммунолог Владимир Болибок назвал «Вечерней Москве» самые распространенные и опасные типы вируса гриппа. По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал характерные особенности гриппа B. Эксперт уточнил, что осиплость и изменение голоса являются характерными симптомами гриппа типа B, по этому признаку его можно отличить от гриппа А.

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