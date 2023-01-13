Минобороны: ВСУ потеряли около 700 человек в Соледаре за последние три дня

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия за последние три дня потеряла в Соледаре около 700 человек, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 13 января.

— Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ, — говорится в сообщении военного ведомства.

В МО также отметили, что установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ.

До этого военное ведомство сообщило о полном освобождении Соледара. В оборонном ведомстве добавили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления. В МО РФ уточнили, что установление контроля над городом стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет Украину после потери Соледара. По его словам, потеря контроля над городом может лишить ВСУ снабжения. Гундаров подчеркнул, что, согласно кадрам со спутников, от Соледара практически ничего не осталось.