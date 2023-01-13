В Кремле сообщили, что Путин не будет проводить совещание с членами Совбеза РФ 13 января

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 13 января не планирует проводить оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует ТАСС.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что при необходимости российский лидер пообщается с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, однако на сегодняшний день таких встреч в графике нет.

Также в СМИ распространилась информация о возможной встрече Путина с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. При этом источник отказался называть точную дату встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 января рассказал, что информацию о встрече российского лидера с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Кремль сообщит своевременно. До этого глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что такая встреча с Путиным готовится.

Глава России сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом Путин добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.