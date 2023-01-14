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Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в городе

Александр Афонин

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Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в городе
Фото: shutterstock

В результате серии взрывов в Киеве был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе городской военной администрации в субботу, 14 января.

— Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ждите официальную информацию, — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

14 января в украинской столице прогремело две серии взрывов. Сперва они были услышаны на левом берегу Киева и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Позже в городе произошла еще одна серия взрывов. В Киевской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, инцидент произошел в Днепровском районе.

С 10 октября 2022 года по объектам инфраструктуры Украины производятся ракетные удары. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Взрывы Киев Инфраструктура
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