Глава ивановского УФАС находится в тяжелом состоянии после аварии на снегоходе

Фото: ГУ МЧС по Ивановской области

Руководитель управления ФАС по Ивановской области Александр Боровков получил серьезные травмы после столкновения снегоходов, в результате которого погиб его друг, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров. В экстренные службы позвонил другой его приятель — 51-летний генеральный директор торговой компании «Вестор-Плюс» Февзи Мердымшаев, который уехал с места аварии и отключил телефон. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается в Telegram-канале «112».

Боровков вместе с друзьями ехал с рыбалки на снегоходах. На льду Горьковского водохранилища около деревни Лобаны глава местного УФАС врезался в снегоход друга, который скончался на месте.

Медики диагностировали у Боровкова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и ребер. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время ведутся поиски покинувшего место происшествия Мердымшаева.

Известный гонщик Кен Блок скончался на 56-м году жизни в США в штате Юта. Спортсмен погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.