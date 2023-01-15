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Королева впервые высказалась о матери, которая поддерживает Украину

Юлия Курганова
Общество
Королева впервые высказалась о матери, которая поддерживает Украину
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Наташа Королева сейчас находится в Соединенных Штатах, куда приехала к своей матери Людмиле Порывай. Она отметила там новогодние праздники и порадовала местных фанатов концертом.

В социальных сетях артистка разместила снимок с празднования. На фото Королева запечатлена с родительницей. Вместе они подняли бокалы.

— С Новым годом! Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают, — написала звезда, передает портал CT news.

Порывай открыто осуждает действия российских властей на Украине. Она даже позволила себе выйти на сцену с украинским флагом. Но дочь не поддерживает действия родительницы.

Недавно Королева призналась, что тяжело перенесла расставание с экс-супругом, композитором Игорем Николаевым. Она даже обращалась за помощью к астрологу. Артистка была потрясена, когда узнала о романе мужа на стороне. Звезда решила дать избраннику время, чтобы разобраться в своих чувствах. Королева считает, что, несмотря на все трудности, тот год закалил ее.

Украина Знаменитости Наташа Королева мать
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