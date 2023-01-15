Итоги работы в социальной сфере за неделю подвели в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На прошедшей неделе в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появились новые виртуальные лаборатории, а пациентам центров амбулаторной онкопомощи стала доступна запись на исследования на специальных постах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 января.

Так, в начале недели в библиотеке МЭШ появились три виртуальные лаборатории по физике и одна по органической химии. В них представлены динамические и кинетические типы объектов, набор из десяти виртуальных стендов работы с молекулами, эксперименты по намагничиванию никеля и так далее.

На следующий день во всех городских центрах амбулаторной онкологической помощи оборудовали посты, администраторы которых предлагают пациентам удобные варианты для записи. Благодаря данному решению жителям столицы стало комфортнее записываться на консультации к специалистам.

Также на этой неделе столичные специалисты разработали новые стандарты общих требований к системам искусственного интеллекта в медицине и системам менеджмента качества. В настоящий момент существует порядка десяти таких ГОСТов, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 января заместитель главы Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров рассказал, что столица одной из первых среди мегаполисов мира запустила процесс внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. По его словам, город взял курс на импортоопережение.