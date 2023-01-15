Эксперт объяснил, почему рано делать выводы о количестве выживших в авиакатастрофе в Непале

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На данный момент рано говорить о выживших в авиакатастрофе в Непале, так как для подобного утверждения должно пройти определенное время. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

— Считается, что еще какое-то время должно пройти, если нашли живых людей. Если они выживут в больнице после полученных травм, то можно будет говорить об их спасении в данной авиакатастрофе. Это не такая простая процедура, как кажется, — сказал эксперт.

Утром 15 января в Непале произошло крушение самолета ATR 72. Судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека. Сообщалось, что инцидент привел к гибели всех находившихся на борту людей, но позже стало известно, что два непальца выжили.

Александр Романов рассказал «ВМ», что, проанализировав видеозапись крушения самолета, можно говорить о нескольких версиях произошедшего. По словам специалиста, одна из них — отказ двигателя.