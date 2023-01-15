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Минобороны: Цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Цели удара по системе военного управления Украины 14 января достигнуты
Фото: depositphotos

Российские войска нанесли 14 января ракетный удар по системе военного управления Украины. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— 14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, российская армия продолжает уверенное продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Так, за 15 января ВС России удалось уничтожить 103 артиллерийских подразделения украинской армии, живую силу и военную технику противника в 123 районах, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Минобороны сообщило об освобождении Соледара. Это, как подчеркивается, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Из-за своего расположения город имеет стратегическое значение для Украины. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Киеву, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

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