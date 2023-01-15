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В Yeti Airlines опровергли сообщения о выживших при крушении самолета в Непале

Евгений Белоусов
Происшествия
В Yeti Airlines опровергли сообщения о выживших при крушении самолета в Непале
Фото: Pixabay

Все 72 человека, находившихся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Непале, погибли. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

По его словам, при крушении самолета не выжил никто из 68 пассажиров и четырех членов экипажа. Кроме того, Шерпа также опроверг появившуюся ранее информацию о выживших. Сейчас спасатели продолжают извлекать из-под обломков тела погибших. Опознание будет проведено 16 января, в понедельник, передает ТАСС.

До этого сообщалось о якобы двух выживших после крушения самолета.

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Авиалайнер упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека.

«Вечерняя Москва» узнала у бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.

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