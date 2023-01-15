Остеопат предупредил об опасном для здоровья упражнении

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Выполнение упражнения «планка» чревато серьезным вредом для здоровья. Об этом рассказал остеопат Владимир Животов.

— В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, это упражнение может способствовать опущению внутренних органов, — предупреждает врач.

По словам Животова, некоторые женщины, которые систематически выполняли это упражнение, после часто жаловались, что живот стал только сильнее выпирать. Чтобы обезопасить себя, советует остеопат, лучше выполнять «боковую планку».

Однако все равно следует заранее проанализировать собственные способности и отнестись к таким упражнениям осторожнее, заявил Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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