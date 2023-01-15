Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на западе Москвы
Фото: Depositphotos
Москва, улица Мнёвники, 21 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе 21-го дома на улице Мневники. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из шести. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

До этого массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД, где столкнулись шесть автомобилей.

14 января прокуратура Северного административного округа начала проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка вскоре доставили в больницу.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3.

Район Хорошево-Мневники Западный административный округ (ЗАО) Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте