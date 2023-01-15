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Приметы и советы

Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в учениях

Евгений Белоусов
В мире
Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в учениях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Подразделения Воздушно-космических сил России начали прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении. Об этом в воскресенье, 15 января сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

— Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин в октябре 2022 года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия России и Вооруженные силы Белоруссии.

Военнослужащие из России продолжают прибывать в региональную группировку войск Союзного государства на территории Белоруссии.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.

Белоруссия Учения Армия Россия
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