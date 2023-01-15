Корчевников заявил, что Кикабидзе останется для него «образом кричащей неблагодарности России»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников не нашел теплых слов в адрес покойного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он заявил, что артист «оплевал неблагодарностью» РФ.

— Навсегда этот человек останется для меня образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала, — написал журналист в Telegram-канале.

В 2008 году Кикабидзе раскритиковал РФ в связи с конфликтом в Южной Осетии, вернул Орден Дружбы и с тех пор не приезжал в страну.

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, скончавшийся в возрасте 84 лет, тяжело болел в последние годы жизни. Об этом 15 января рассказала близкая подруга именитого актера Нана Келаптришвили.

Грузинский артист Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР, народный артист Грузии. Также за свою жизнь он был удостоен множества наград как в Грузии, так и в других странах.