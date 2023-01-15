Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Корчевников заявил, что Кикабидзе останется для него «образом кричащей неблагодарности России»

Юлия Курганова
Общество
Корчевников заявил, что Кикабидзе останется для него «образом кричащей неблагодарности России»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников не нашел теплых слов в адрес покойного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он заявил, что артист «оплевал неблагодарностью» РФ.

— Навсегда этот человек останется для меня образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала, — написал журналист в Telegram-канале.

В 2008 году Кикабидзе раскритиковал РФ в связи с конфликтом в Южной Осетии, вернул Орден Дружбы и с тех пор не приезжал в страну.

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, скончавшийся в возрасте 84 лет, тяжело болел в последние годы жизни. Об этом 15 января рассказала близкая подруга именитого актера Нана Келаптришвили.

Грузинский артист Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР, народный артист Грузии. Также за свою жизнь он был удостоен множества наград как в Грузии, так и в других странах.

Знаменитости Борис Корчевников Смерть Вахтанг Кикабидзе критика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте