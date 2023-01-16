Народный календарь. Как идеально провести 19 января, Крещение, чтобы обрести счастье

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.

Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Главным торжеством праздничного дня являлось водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов делали прорубь – Иордань. Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. Они принимали участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней.

Как правильно набрать крещенской воды — приметы

Главные приметы на Крещение Господне связаны с освященной водой, которую принято бережно хранить (жидкость не портится долгое время) и пить натощак в течение всего года. С ее помощью можно исцелять раны, окроплять жилище и изгонять духов.

Доступ к емкостям со святой водой в храмах открыт несколько дней, и ее можно набрать в любое время.

В отношении воды вводятся и некоторые запреты:

не набирать больше, чем нужно;

не ругаться, когда приносишь в дом святую воду;

не разбавлять обычную воду освященной.

Хотя церковь и запрещала, в святую ночь было принято гадать.

Девушки искали суженых и пытались заглянуть в будущее, получали предсказания от самых разнообразных предметов и обращали пристальное внимание на приметы, связанные с Крещением. Они касались любовных дел.

Если какая-либо из девушек, собравшихся на гадания, внезапно заплачет, ее ждет расставание. По поверьям тот, кто на праздник засватан, будет счастлив в семейной жизни. Во время погружения в прорубь девушки старались прыгнуть вслед за мужчинами – это сулило удачу в любви. Если жена своего мужа на Крещение трижды осыплет снегом, год проживут в мире. Чтобы с любимыми не ссориться, нужно выйти вместе на перекресток в полночь и три раза поцеловаться.

На Руси было известно множество поверий и обычаев, которым старались придерживаться, чтобы не искушать судьбу и приманивать удачу. Не были исключением и приметы в Крещение:

Оставить в праздничную ночь обувь за порогом сулило болезни. Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно было набрать воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру протереть ею обувь домашних. После этого вода выливалась в отхожее место. Попавший под крещенский снегопад ожидал удачи в делах. В праздник не разрешалось выбрасывать мусор, чтобы не потерять семейное счастье вместе с ним.

Особое место в старину занимали крещенские приметы, связанные с повышением материального состояния, богатством, хорошим или плохим урожаем. Заглянуть в будущее помогали домашние животные:

лай собак сулил много дичи в лесах и материальное благополучие;

в праздник было принято кормить кур, чтобы по весне они не портили урожай, и он удался.

Приметы и традиции на Крещение не рекомендовали давать денег в долг накануне праздника - это предвещало большую нужду в дальнейшем.

Приметы погоды:

Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.

Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.

Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Ещё это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.

Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.

Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Иван, Ян.