Народный календарь. Как идеально провести 19 января, Крещение, чтобы обрести счастье
Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.
Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.
Главным торжеством праздничного дня являлось водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов делали прорубь – Иордань. Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. Они принимали участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней.
Как правильно набрать крещенской воды — приметы
Главные приметы на Крещение Господне связаны с освященной водой, которую принято бережно хранить (жидкость не портится долгое время) и пить натощак в течение всего года. С ее помощью можно исцелять раны, окроплять жилище и изгонять духов.
Доступ к емкостям со святой водой в храмах открыт несколько дней, и ее можно набрать в любое время.
В отношении воды вводятся и некоторые запреты:
не набирать больше, чем нужно;
не ругаться, когда приносишь в дом святую воду;
не разбавлять обычную воду освященной.
Хотя церковь и запрещала, в святую ночь было принято гадать.
Девушки искали суженых и пытались заглянуть в будущее, получали предсказания от самых разнообразных предметов и обращали пристальное внимание на приметы, связанные с Крещением. Они касались любовных дел.
Если какая-либо из девушек, собравшихся на гадания, внезапно заплачет, ее ждет расставание. По поверьям тот, кто на праздник засватан, будет счастлив в семейной жизни. Во время погружения в прорубь девушки старались прыгнуть вслед за мужчинами – это сулило удачу в любви. Если жена своего мужа на Крещение трижды осыплет снегом, год проживут в мире. Чтобы с любимыми не ссориться, нужно выйти вместе на перекресток в полночь и три раза поцеловаться.
На Руси было известно множество поверий и обычаев, которым старались придерживаться, чтобы не искушать судьбу и приманивать удачу. Не были исключением и приметы в Крещение:
Оставить в праздничную ночь обувь за порогом сулило болезни. Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно было набрать воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру протереть ею обувь домашних. После этого вода выливалась в отхожее место. Попавший под крещенский снегопад ожидал удачи в делах. В праздник не разрешалось выбрасывать мусор, чтобы не потерять семейное счастье вместе с ним.
Особое место в старину занимали крещенские приметы, связанные с повышением материального состояния, богатством, хорошим или плохим урожаем. Заглянуть в будущее помогали домашние животные:
лай собак сулил много дичи в лесах и материальное благополучие;
в праздник было принято кормить кур, чтобы по весне они не портили урожай, и он удался.
Приметы и традиции на Крещение не рекомендовали давать денег в долг накануне праздника - это предвещало большую нужду в дальнейшем.
Приметы погоды:
Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.
Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.
Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Ещё это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.
Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.
Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Иван, Ян.