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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом над бухтой беспилотнике

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом над бухтой беспилотнике
Фото: shutterstock

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что БПЛА сбили над бухтой.

— Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, — написал он в Telegram-канале.

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом 7 января сообщил Развожаев. Он уточнил, что БПЛА был замечен над Северным молом.

2 января над морем возле Севастополя был сбит второй за день беспилотник. Развожаев призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.

До этого губернатор Севастополя уже сообщал о сбитом недалеко от города БПЛА. Он также уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

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