Второй беспилотник сбили системы ПВО в море возле Севастополя

Фото: shutterstock

Над морем возле Севастополя был сбит уже второй беспилотник. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку, — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.

До этого Развожаев уже сообщал о сбитом недалеко от города беспилотнике. Он также уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

Также сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области.

Вблизи Воронежа также был сбит разведывательный беспилотник вооруженных сил Украины. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе.