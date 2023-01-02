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Второй беспилотник сбили системы ПВО в море возле Севастополя

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Второй беспилотник сбили системы ПВО в море возле Севастополя
Фото: shutterstock

Над морем возле Севастополя был сбит уже второй беспилотник. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку, — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.

До этого Развожаев уже сообщал о сбитом недалеко от города беспилотнике. Он также уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

Также сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области.

Вблизи Воронежа также был сбит разведывательный беспилотник вооруженных сил Украины. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе.

Россия Севастополь Беспилотники
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