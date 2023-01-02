Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

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В небе над Севастополем прозвучал взрыв. Системы ПВО сбили над морем беспилотник. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА, — заявил он.

Сейчас все службы Севастополя работают в штатном режиме, добавил Развожаев в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области.

Вблизи Воронежа также был сбит разведывательный беспилотник вооруженных сил Украины. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Кроме того, утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе.

29 декабря, система противовоздушной обороны сработала в Клинцовском районе Брянской области. В результате действий системы были сбиты несколько беспилотников.