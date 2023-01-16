Корчевников показал, как ездил в Киев после запрета на въезд на Украину

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Телеведущий Борис Корчевников приезжал в Киев в 2020 году после запрета на въезд на Украину. Об этом он рассказал в соцсети и показал фотографию, сделанную в украинской столице. Так журналист прокомментировал введенные против него санкции со стороны Украины.

— Запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины два раза за этот период, — сообщил Корчевников в Telegram-канале.

15 января Зеленский ввел санкции против 198 российских деятелей культуры и журналистов. Так, под новые санкции попали режиссер Андрей Кончаловский, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Ангелина Вовк, продюсер Яна Рудковская, блогер Дмитрий Пучков и многие другие.

Кончаловский прокомментировал введенные против него санкции. Он заявил, что у него еще не сформировалось мнение на этот счет, но он с состраданием смотрит за происходящим на Украине.