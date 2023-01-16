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Три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Юлия Курганова
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Рейсовый автобус столкнулся со стоящим грузовым автомобилем на трассе в Московской области, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в 17:35 на 107-ом километре автодороги А-108.

— По предварительным данным, водитель, управляя рейсовым автобусом ЛиАЗ, совершил столкновение со стоящей на обочине дороги грузовой машиной Scania. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса, — рассказал собеседник ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

15 января два автомобиля столкнулись в районе 21-го дома на улице Мневники. Движение в сторону центра осуществлялось по двум полосам из шести.

До этого массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД, где столкнулись шесть автомобилей.

Подмосковье ДТП грузовик Пострадавшие
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