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Бывший дворецкий принцессы Дианы сообщил, что принца Гарри в детстве обделяли едой

Александр Афонин
В мире
Бывший дворецкий принцессы Дианы сообщил, что принца Гарри в детстве обделяли едой
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма, так как он «однажды станет королем». Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла.

— Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри — две, — приводит издание слова дворецкого.

Баррелл добавил, что в тот день Гарри решил узнать у няни, почему ему дали меньше еды. На это ему ответили, что «Уильяму нужно больше есть, так как однажды он станет королем».

Бывший дворецкий считает, что нынешнее положение принца связано с проблемами из детства. С раннего возраста Гарри напоминали, что перед ним в очереди на престол стоят старший брат Уильям и отец Чарльз.

В Великобритании в официальную продажу поступила автобиография принца Гарри под названием Spare («Запасной»). «Вечерняя Москва» выяснила, какими секретами сын короля Карла III потряс читателей и прессу и как это повлияет на знаменитую династию и монархию в целом.

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