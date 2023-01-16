Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет

Александр Афонин
Общество
Актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет
Фото: shutterstock

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила газета La Repubblica.

— Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет, — говорится в сообщении.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в семье мастеров-мебельщиков. После переезда в 1945 году будущая актриса начала зарабатывать свои первые деньги, рисуя карикатуры и шаржи.

В юности Лоллобриджиду неоднократно приглашали сниматься в кино, но она отказывалась. Ее главной мечтой было стать скульптором или оперной певицей. Спустя долгие уговоры матери девушка все-таки согласилась и в 1946 году приняла участие в съемках фильмов «Черный орел», «Любовный напиток», «Преступление Джованни Эпископо» и так далее.

Особую известность актриса получилась после ролей в фильмах «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» Жана Деланнуа. За вклад в кинематограф Лоллобриджида получила в 2018 году именную звезду на Аллее славы Голливуда.

Смерть Италия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте