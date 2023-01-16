Названы главные критерии, по которым петербуржцы ищут себе работу

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Уровень зарплаты и востребованность профессии стали главными факторами для жителей Санкт-Петербурга при выборе места трудоустройства.

Также среди важных критериев оказались перспективность отрасли, стабильность и возможности для карьерного роста. Также сообщается, что петербуржцы в 2023 году уделяют уровню зарплаты на 4 процента больше внимания, чем в среднем по стране.

Кроме того, при поиске работы многие обращают внимание на уровень безопасности, возможность трудиться удаленно, график и расположение места работы.

Также специалисты отметили возросший уровень интереса к стабильности со стороны представителей кадровых служб, эйчаров, IT-специалистов, а также строителей и риелторов, передает издание «Невские новости».

Ранее Банк России предупредил, что мошенники стали рассылать гражданам страны по электронной почте или через СМС предложения с высокооплачиваемой работой на маркетплейсах, передает издание argumenti.ru.

Подробнее о том, какие профессии будут самыми востребованными в 2023 году, — в материале «ВМ».