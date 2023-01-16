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Балицкий: В Запорожской области не трогают тех, кто ждет прихода ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Балицкий: В Запорожской области не трогают тех, кто ждет прихода ВСУ
Фото: shutterstock

В Запорожской области не преследуют жителей, которые ждут прихода украинских военных. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

— Есть такая категория людей, которые ждут (прихода ВСУ — прим. «ВМ»), но мы их не трогаем, даем время подумать, — отметил он.

Если человек участвует в экстремистских мероприятиях, например, оскорбляет в социальных сетях вооруженные силы, то после одного предупреждения его выдворяют. При этом сначала таких граждан отправляют копать окопы на две недели, а после этого — на Украину, рассказал Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

4 января украинская армия обстреляла военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, при обстреле погибли люди. Всего было зафиксировано минимум четыре удара со стороны ВСУ.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе специалисты создали линию обороны, состоящую из нескольких эшелонов. На данный момент завершаются работы по строительству оборонных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения.

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