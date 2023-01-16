Минобороны: Над Балтийским морем у границы России заметили самолет ВМС Германии

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Над Балтийским морем обнаружили приближающийся к границе с Россией самолет Р-3С «Орион» ВМС Германии. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, — говорится в сообщении.

Российский истребитель сопроводил немецкое воздушное судно над акваторией Балтийского моря. При этом нарушения государственной границы с РФ не было допущено, передает Telegram-канал военного ведомства.

До этого у берегов Крыма заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10. Он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и начал кружить вблизи крымского берега.

Кроме того, российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, который приближался к границе с Россией.