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Великобритания предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog

Лейла Алиева
В мире
Великобритания предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog
Фото: Unsplash

Великобритания направит украинской армии сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес.

— Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены (на Украину — прим. «ВМ»), включая Bulldog, — отметил он.

Также Лондон отправит десятки беспилотников, чтобы оказать поддержку украинским артиллеристам. Также Украине предоставят управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

Уоллес добавил, что данная военная помощь позволит изменить ход спецоперации на Украине и вытеснить российскую армию с территории страны, передает ТАСС.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что эта поставка приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

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