Великобритания предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog

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Великобритания направит украинской армии сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес.

— Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены (на Украину — прим. «ВМ»), включая Bulldog, — отметил он.

Также Лондон отправит десятки беспилотников, чтобы оказать поддержку украинским артиллеристам. Также Украине предоставят управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

Уоллес добавил, что данная военная помощь позволит изменить ход спецоперации на Украине и вытеснить российскую армию с территории страны, передает ТАСС.

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