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Приметы и советы

СМИ: Дроботенко обратился к медикам из-за плохого самочувствия

Араз Салехов
Общество
СМИ: Дроботенко обратился к медикам из-за плохого самочувствия
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский юморист Сергей Дроботенко плохо себя почувствовал и вызвал на дом медиков. Об этом стало известно во вторник, 17 января.

Приехавшие врачи диагностировали у комика бронхопневмонию, однако артист отказался ехать в больницу. Дроботенко назначили домашнее лечение, сообщает Telegram-канал «112».

В пятницу, 13 января, российского блогера Диму Масленникова, который специализируется на производстве экстремального контента, госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. Как уточняется, блогер самостоятельно вызвал себе скорую. Медики выявили у него нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали наджелудочковую тахикардию.

Позже Масленников впервые вышел на связь после своей госпитализации. Так, блогер решил взять паузу в работе и восстановить свое здоровье.

До этого жар и подозрение на пневмонию диагностировали у 81-летнего заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина. По его словам, он на данный момент перестал посещать тренировки, потому как боится не столько за собственное здоровье, сколько за спортсменов, которых он может заразить.

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