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Свыше 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Араз Салехов
Город
Свыше 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 33 рейса. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на вторник, 17 января.

Так, шесть рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили еще четыре рейса. Во Внукове задержали шесть рейсов и пять отменили.

При этом в аэропорту Шереметьево отменили десять рейсов, кроме того, задерживаются два рейса, сообщает сайт сервиса.

Напомним, что в результате произошедшего сбоя в системе оповещения пилотов в аэропортах Соединенных Штатов оказались задержанными порядка 3,5 тысячи рейсов, еще 450 вылетов отменили. Сбой произошел в системе оповещения NOTAM. Разработка в режиме реального времени сообщает пилотам о вероятных опасностях полета и ограничениях.

В начале января Росавиация сообщила, что режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает действовать.

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