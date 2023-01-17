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Приметы и советы

Эксперт Чурилова дала советы по покупке золота

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт Чурилова дала советы по покупке золота
Фото: shutterstock

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова рассказала, какие нюансы нужно учесть при покупке золота.

Она напомнила, при покупке слитка важно учитывать, что есть дополнительные расходы на его хранение. Так, например, если человек будет хранить слитки дома, а потом захочет продать, то их будут рассматривать буквально под лупой, ведь повреждения и царапины снизят стоимость. Поэтому более привлекательны для хранения монеты.

Эксперт пояснила, что золото часто покупают не для дополнительного заработка, а с целью сохранить имеющиеся накопления, так как покупательная способность драгоценного металла остается практически неизменной.

По ее словам, цена на золото не привязана к экономикам стран, поэтому это очень хороший вариант для защиты сбережений, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордный объем золота по итогам 2022 года. Пять крупных российских банков продали 57 тонн физического золота, передает Nation news.

В 2022 году цены на золото не были высокими, однако с началом 2023-го драгоценный металл вновь начал дорожать.

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