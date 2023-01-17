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Приметы и советы

Инспектора Ростехнадзора Куликова осудили на шесть лет колонии строгого режима

Степан Жирнов
Происшествия
Инспектора Ростехнадзора Куликова осудили на шесть лет колонии строгого режима
Фото: СК РФ

Басманный районный суд столицы признал виновным бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Куликова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 17 января.

Суд приговорил Куликова к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, ему запретили занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение десяти лет после освобождения.

Куликова арестовали по делу о взяточничестве в конце 2021 года. По данным следствия, в ходе внеплановой проверки он обнаружил нарушения при строительстве двух зданий нового испытательного центра перспективных образцов военной техники в Красноармейске. В связи с этим Куликов потребовал взятку от руководителей предприятия в размере 1,3 миллиона рублей. За вознаграждение он обещал закрыть на нарушения глаза. Задержали инспектора в собственном офисе после передачи денег.

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