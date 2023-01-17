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Приметы и советы

Клишас оценил необходимость отдельного закона о правах человека в России

Евгений Жуков
Политика
Клишас оценил необходимость отдельного закона о правах человека в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Принятие отдельного закона в России о защите прав человека не потребуется после денонсации соответствующей конвенции Совета Европы. Об этом во вторник, 17 января, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Нет, не нужен никакой отдельный закон о правах человека. У нас есть конституция и Конституционный суд, — цитирует Клишаса ТАСС.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Политик отметил, что права и свободы граждан никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы российского законодательства.

9 января группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

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