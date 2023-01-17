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В Нидерландах рассказали о возможных поставках Patriot на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Нидерландах рассказали о возможных поставках Patriot на Украину
Фото: U.S. Army / Public Domain

Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые занимаются поставками ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом во вторник, 17 января, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

— У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились, — сказал он.

При этом политик не уточнил, в чем конкретно будет заключаться участие Амстердама. Несмотря на это, он сообщил президенту США Джо Байдену, что уже обсуждал этот вопрос с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

До этого Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать украинской стороне БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.

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