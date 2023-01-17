Бывший советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России

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ВСУ оказались в тяжелом положении из-за успехов России на фронте, теперь солдат Украины охватывает паника. Об этом во вторник, 17 января, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой, — заявил он.

Бойцы ВСУ, утверждает Макгрегор, тут же попадают под плотный огонь российской армии, а после понимают, что офицеры просто бросили их. Часть украинских военнослужащих сдается россиянам, некоторые пытаются бежать с поля боя, но их задерживает украинская тайная полиция, заявил Макгрегор на своем YouTube-канале.

В декабре 2022 года на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена ДРГ ВСУ. Как уточняется, у диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

До этого стало известно, что расходы государственного бюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более одного триллиона гривен.